Суд отложил судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других

В суде общей юрисдикции Еревана 2 марта было отложено судебное заседание по делу второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна и других, поскольку проходящий по делу бывший руководитель Аппарата Президента Республики Армения Армен Геворкян был нездоров и не явился на судебное заседание.

Как сообщает «Арменпресс», судья Анна Данибекян сообщила, что получено ходатайство адвоката Армена Геворкяна Эрика Алексаняна о переносе заседания, к которому приложены медицинские справки, касающиеся состояния его подзащитного. Алексанян сообщил, что проблемы со здоровьем у Армена Геворкяна начались 28 февраля, а вчера поднялась температура. Сегодня утром он сдал тест на COVID-19, результаты которого будут известны через несколько часов.

После судебного заседания в беседе с журналистами заместитель генерального прокурора Геворг Багдасарян заявил, что действия стороны защиты направлены на затягивание судебного процесса.

“Уже более года мы говорим об этом и приписываем это поведение всей стороне защиты”, - сказал Багдасарян.

До начала судебного заседания члены “Движения спасения Родины” перекрыли часть проспекта Аршакуняц возле здания суда общей юрисдикции Еревана и требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Председатель молодежной организации РПА Айк Мамиджанян призвал граждан присоединиться к митингу на проспекте Баграмяна, намеченному на 16:00 3 марта, после чего активисты открыли улицу.