Пашинян предложил Марукяну встретиться и обсудить вопрос внеочередных выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил главе фракции “Просвещенная Армения” Эдмону Марукяну встретиться и обсудить вопросы проведения внеочередных выборов. Как передает «Арменпресс», Марукян об этом сказал журналистам в парламенте.

“Утром со мной связался Премьер-министр, предложил встретиться, обсудить все, о чем говорилось. Я согласился, предполагаю, что завтра мы встретимся”, - сказал Марукян.

Эдмон Марукян сообщил, что после его заявления о подписании меморандума ничего не изменилось.

Глава фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян отметил, что при условии, если Никол Пашинян не освободит от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна и восстановит на должности первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, партия “Просвещенная Армения” подпишет меморандум о внеочередных парламентских выборах.

1 марта Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что меморандум необходимо подписать без предусловий.

24 февраля, принимая за основу предложение Премьер-министра Республики Армения, Президент Республики Армения подписал указ об освобождении от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Тирана Хачатряна. Премьер-министр представил и предложение об освобождении с должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна.