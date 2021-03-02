Члены Палаты представителей призвали Байдена пересмотреть отношение к Турции

Более 170 членов Палаты представителей США призвали администрацию Президента Джо Байдена на фоне многочисленных сообщений о нарушениях прав человека в этой стране пересмотреть свою позицию по отношению к Турции.

Как сообщает «Арменпресс», члены Палаты представителей направили письмо в администрацию Байдена.

“Пока администрация Байдена формулирует свою внешнюю политику в отношении Турции, мы просим Вас обратить внимание на вызывающие тревогу нарушения прав человека, имевшие место при президенте Реджеп Тайип Эрдогане. Президент Эрдоган и его Партия развития справедливости использовали свои почти 20 лет пребывания у власти, чтобы ослабить судебную систему Турции, назначить политических союзников на ключевые посты военной разведки, подавлять свободу слова и свободную прессу и незаконно заключать в тюрьмы политических оппонентов, журналистов и представителей национальных меньшинств”, - говорится в письме.

Члены Палаты представителей отметили, что с 2016 года более 80 000 граждан Турции были заключены в тюрьмы или задержаны, а более 1 500 НПО были прикрыты ради подавления политической оппозиции.

“Правительство президента Эрдогана вынесло свой стиль даже на улицы столицы нашей страны. В 2017 году во время визита Эрдоана в Соединенные Штаты турецкие силы безопасности напали на мирных демонстрантов и федеральных чиновников. В инциденте, произошедшем в Соединенных Штатах, были обвинены 4 телохранителя Эрдо Хана. Но они в Турции все еще на свободе. В наших общих интересах, чтобы Соединенные Штаты и Турция оставались стратегическими союзниками и разрешали свои разногласия, но мы считаем, что изменения в поведении президента Эрдогана и его партии жизненно важны для возобновления этих отношений”, - говорится в письме.

Авторы письма призывают администрацию Байдена в отношениях между двумя странами уделять больше внимания вопросам прав человека.