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Арарат Мирзоян попросил Валентину Матвиенко помочь в возвращении двух плененных женщин

Арарат Мирзоян попросил Валентину Матвиенко помочь в возвращении двух плененных женщин

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко попросил помочь в вопросе возвращения двух женщин, находящихся в плену в Азербайджане.

Как передает «Арменпресс», об этом Матвиенко сообщила в интервью, данном “РИА Новости”.

“Я уже провела телефонный разговор с Председателем Парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой, обратилась к ней с просьбой рассмотреть возможность возвращения этих женщин. Потому что, когда  речь идет о женщинах, это особенно чувствительно, это очень настораживает. Надеюсь, что азербайджанская сторона отреагирует на мою просьбу”,- сказала Матвиенко.


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