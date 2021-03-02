Я считаю, что российское оружие - самое лучшее: вице-спикер Национального собрания Армении

Заместитель председателя Национального собрания Армении Ален Симонян отметил, что, по его оценке, российское оружие - лучшее, а действия РФ по отношению к Армении во время войны были максимально союзническими.

Как передает «Арменпресс», Симонян об этом заявил журналистам в Парламенте.

“Я считаю, что российское оружие - лучшее оружие, и что действия Российской Федерации во время войны были максимально союзническими, и проблемы, которые возникли, известны и нашим российским коллегам”, - сказал Симонян.

Премьер-министр Армении и Президент РФ в ходе недавнего телефонного разговора в числе других вопросов обсуждали и заявление Пашиняна о применении Арменией ракетной системы “Искандер. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян в беседе с Арменпресс прояснила этот вопрос. “В результате анализа имеющихся фактов и данных премьер-министр Армении пришел к выводу, что он не был должным образом проинформирован об этой ситуации. Более того, заявление премьер-министра не имеет ничего общего с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военно-военно-промышленного сотрудничества. Несомненно, российское оружие - одно из лучших в мире. Республика Армения продолжает тесно сотрудничать с Российской Федерацией в области военной промышленности и высоких технологий, и намерена предпринять шаги по его дальнейшему углублению”, - заявила Геворгян.