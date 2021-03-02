В Арцахе подтверждено 5 случаев COVID-19

В Арцахе 1марта проведено 123 теста, 5 оказались с положительным результатом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

"В Арцахе в 2021 году с целью лабораторного выявления вируса COVID-19 проведено обследование 3 268 граждан, у 506 из которых был зафиксирован положительный результат теста. Всего в Арцахе подтверждено 2 390 случаев, проведено 20 716 тестов” - сообщают в министерстве, призывая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции соблюдать все необходимые меры.