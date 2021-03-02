В Армении подтверждено 240 новых случаев COVID-19, вылечились 227 заболевших

По состоянию на 11:00 2 марта в Армении всего подтверждено 172 456 случаев COVID-19, 163 738 заболевших вылечились, есть 3 200 летальных исходов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 700 пациентов.

1 марта проведено 2 951 тестирований, из которых выявлено 240 новых случаев COVID-19. Вылечились 227 заболевших. Есть 5 летальных исходов. В предыдущий день зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 818.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.