Около 30 паломников из Арцаха в сопровождении российских миротворцев посетили Амарасский монастырь. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации.

“Российские миротворцы обеспечили безопасность армянских паломников, которых они из Степанакерта сопроводили в христианский монастырь Амараса и обратно”, - говорится в сообщении МО.

Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован на основе 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.