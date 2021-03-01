Премьер заявил о готовности пойти на внеочередные парламентские выборы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что они готовы пойти на досрочные парламентские выборы, если предложение будет принято парламентскими силами. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр сказал во время выступления на митинге на площади Республики.

Премьер-министр добавил, что оппозиция использовала все возможности, чтобы показать на площадях, что народ требует его отставки. «Им не удалось этого сделать, я даю им второй шанс, я бросаю этот вызов, давайте пойдем на новые выборы, посмотрим, чьей отставки требует народ», - сказал он.

Пашинян добавил, что готовность к проведению выборов преследует одну цель. «Независимо от того, насколько активно мы участвуем и с какими лозунгами, речами, обещаниями, мы не будем стремиться к нашей победе на этих выборах, мы будем стремиться к вашей победе на этих выборах, потому что вы должны победить», - сказал премьер-министр.