Переход к полупрезидентской системе правления должен быть одним из возможных вариантов: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян констатирует, что принятая в 2015 году Конституция, вступившая в силу в 2018 году, имеет много недостатков. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр заявил во время митинга на площади Республики.

«Мы и сегодня видим, что эта Конституция, к сожалению, создает много кризисных рисков. Я думаю, пора констатировать, что мы должны работать над принятием новой Конституции или поправок к Конституции на референдуме в октябре этого года, и, наконец, переход к полупрезидентской системе правления должен быть одним из возможных вариантов.

И мы должны осуществить этот процесс в условиях тесного сотрудничества с Национальным Собранием, правительством, президентом, политическими силами и гражданским обществом», - сказал Пашинян.