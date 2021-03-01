Министр экономики и сельского хозяйства Арцаха объявил об уходе с занимаемого поста

Министр экономики и сельского хозяйства Арцаха Ашот Бахшиян объявил об отказе от занимаемой должности. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства экономики и сельского хозяйства Арцаха, добавив, что об этом Ашот Бахшиян заявил 23 февраля на церемонии награждения ряда представителей аграрного сектора.

“Выражая благодарность за совместную и самоотверженную работу, хочу объявить о своем уходе с поста министра. Причина этого решения - личный мотив. Желаю всем вам энергичной и плодотворной работы во благо нашей страны”, - сказал Ашот Бахшиян.

На следующий день, 24 февраля, о своей отставке заявил и первый заместитель министра экономики и сельского хозяйства Арцаха Дживан Айрапетян.