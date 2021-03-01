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Вице-губернатор Гегаркуника подал в отставку

Вице-губернатор Гегаркуника подал в отставку

Вице-губернатор Гегаркуника Генрик Мурадян подал в отставку. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, распространенном Мурадяном.

“С сегодняшнего дня, согласно моему заявлению, я ухожу с должности заместителя губернатора Гегаркуника по линии ополчения”, - говорится в заявлении.

Генрик Мурадян был назначен заместителем губернатора Гегаркуникской области Армении 29 октября 2020 года.


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