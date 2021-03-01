Премьер-министр Армении посетил президента, которому нездоровится

1 марта встретились Президент Республики Армения Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян. Поскольку Президенту Армен Саркисяну нездоровится, премьер-министр навестил его у него дома. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента Армении.

Президент и Премьер-министр коснулись и внутриполитической ситуации в стране. Другие распространяемые сведения абсолютно ложны, это попытка еще более обострить и без того напряженную ситуацию.

“Вновь призываем воздерживаться от распространения провокационных и ложных сведений, в то же время подчеркиваем, что ПрезидентрРеспублики руководствуется исключительно Конституцией и общегосударственными и общенациональными интересами, действует в рамках своих конституционных полномочий”, - говорится в сообщении Аппарата Президента.