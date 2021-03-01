Территории Арцаха считаются оккупированными Азербайджаном: заявление НС Республики Арцах

1 марта Национальное собрание Республики Арцах приняло заявление о правовом статусе территорий, находящихся под контролем Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», заявление на внеочередном заседании НС представил руководитель фракции “Демократическая партия Арцаха” Давид Мелкумян. В заявлении, в частности, говорится:

“Национальное собрание Республики Арцах подтверждает, что 2 сентября 1991 года независимость Нагорного Карабаха была провозглашена на основе законодательства СССР и норм международного права. Республика Арцах в 1992 - 1994 гг. отразила агрессию, развязанную Азербайджанской Республикой, сопровождаемую многочисленными нарушениями международного гуманитарного права. Республика Арцах, как сторона конфликта, с целью обеспечения региональной стабильности и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в 1992-2020 гг. участвовала в различных форматах переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

Азербайджанская Республика, нарушив обязательства, взятые на себя перед Минской группой ОБСЕ и государствами-сопредседателями отказаться от применения силы и угрозы силой, 27 сентября 2020 года предприняла широкомасштабную военную операцию против Республики Арцах, жертвами которой стали тысячи наших соотечественников, как среди мирного населения, так и из рядов Армии обороны. Преднамеренно были уничтожены гражданские инфраструктуры и культурное наследие Республики Арцах.

Принимая за основу вышеуказанные реалии, Национальное собрание Республики Арцах заявляет, что территории Республики Арцах, которые продолжают оставаться под контролем Азербайджана, считаются оккупированными Азербайджанской Республикой.

Агрессия Азербайджана в отношении Республики Арцах и оккупация указанных территорий не могут иметь какого-либо правового влияния в ходе будущих переговоров в процессе определения статуса и границ Республики Арцах”.