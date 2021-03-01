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Под председательством Премьер-министра состоялось заседание Совета безопасности

Под председательством Премьер-министра состоялось заседание Совета безопасности

Состоялось заседание Совета безопасности во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата Премьер-министра Армении.

Обсуждались вопросы, касающиеся внешней и внутренней безопасности, вызовов и путей их преодоления.


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