Под председательством Премьер-министра состоялось заседание Совета безопасности
Состоялось заседание Совета безопасности во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата Премьер-министра Армении.
Обсуждались вопросы, касающиеся внешней и внутренней безопасности, вызовов и путей их преодоления.
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