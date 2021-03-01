Президент не представляет интересы какой-либо политической силы: заявление Армена Саркисяна

Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением по поводу своего решения об освобождении с должности начальника Генерального штаба ВС Армении Оника Гаспаряна. «Арменпресс» представляет заявление Президента Армении.

“Факт возвращения Президентом республики представленного проекта указа с возражениями подвергся недопустимой спекуляции и удостоился неадекватной реакции.

В связи с этим я вновь подчеркиваю: Президент республики осуществляет свои функции лишь посредством полномочий, установленных Конституцией, принимает беспристрастные решения, руководствуясь исключительно общенациональными и общегосударственными интересами.

Президент республики не представляет интересы какой-либо политической силы, он не черный и не белый, в этом вопросе любое манипулирование недопустимо и неприемлемо.

Важнейшей миссией главы государства является соблюдение Конституции и использование Института Президента в качестве платформы для переговоров и поиска путей разрешения сложившейся в стране ситуации. Президент республики неоднократно предлагал и подтверждал свою готовность ради смягчения разногласий и поиска взаимоприемлемых решений пригласить за стол переговоров все политические силы.

Президент республики вернул проект указа об освобождении с должности начальника Генштаба ВС Республики Армения генерал-полковника Оника Гаспаряна со своими возражениями, реализовав свои полномочия, установленные частью 2 статьи 139 Конституции.

Напоминаем, что Конституционный суд своим решением СДО 1518 от 31 марта 2020 г. , закрепил, что одним из дискреционных полномочий, осуществляемым президентом республики по основаниям (в порядке), установленным Конституцией, являются альтернативные полномочия в Вооруженных силах, назначения и освобождения руководителей высшего командного состава Вооруженных сил и других войск.

Обоснования непринятия возражений президента направлены в Аппарат Президента Республики вечером 28 февраля 2021 г. и были приняты в следующий первый рабочий день - 1 марта 2021 года. Президент республики выразит свою позицию по проекту указа согласно части 2 статьи 139 Конституции и в сроки, установленные законодательством”.