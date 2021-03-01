События 1 марта 2008 года - наша общая боль: Армен Саркисян
В память о жертвах трагических событий 1 марта 2008 года, утром у памятника Мясникяна были возложены цветы от имени Президента Республики Армения Армена Саркисяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента Армении.
“События, произошедшие 1 марта 2008 года, в результате которых были невинные жертвы, наша общая боль. Политическая борьба не должна выходить за рамки законности, не должна приводить к потрясениям и к нестабильности, противоречия не должны превращаться в атмосферу нетерпимости, взаимной ненависти, тем более конфронтации и раскола.
Я вновь призываю всех к толерантности и солидарности.
Мы нуждаемся в единстве и солидарности.
Сегодня, более, чем когда-либо, сплоченность и толерантность жизненно важны для нашего государства и народа”, - говорится в послании президента.
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