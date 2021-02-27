Ара Айвазян считает негативной роль Анкары в нагорнокарабахском конфликте

Негативная роль Анкары в нагорнокарабахском конфликте, и особенно в последней агрессии, очевидна.

Как передает Арменпресс, об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

«Это, в первую очередь, относится к переброске и активному участию террористов и боевиков из подконтрольных Турции регионов Ближнего Востока, военно-техническому содействию Азербайджану в войне против Арцаха, а также неприкрытому подрыву трех договоренностей о прекращении огня, предшествовавших совместному заявлению от 9 ноября.

Ожидаем более адресного воздействия международного сообщества в интересах достижения того, чтобы Турция пересмотрела свое откровенно агрессивное отношение к Армении и армянскому народу»,- сказал Айвазян.

На вопрос, допустима ли для Еревана активная вовлеченность Турции в переговорный процесс по Карабаху, глава внешнеполитического ведомства Армении сказал:

«В переговорном процессе могут участвовать стороны конфликта и международные посредники – сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Турция же, которая неприкрыто спонсировала деятельность ближневосточных террористов в Арцахе, а также задействовала свой военный персонал и боевые беспилотники против мирного населения Арцаха, уже воочию показала не только степень своей вовлеченности в конфликт, но и ее совершенную отдаленность от переговорного процесса».