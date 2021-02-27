Ара Айвазян считает отказ вернуть армянских пленных нарушением международного права

Азербайджан создает искусственные, необоснованные препятствия для немедленного возвращения пленных армянских военнопленных.

Как передает Арменпресс, об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

Он отметил, что возвращение военнопленных и пленных предусмотрено декларацией от 9 ноября 2020 года, в этом направлении ведется согласованная межведомственная работа, и Армения выполнила свои обязательства по передаче военнопленных по принципу "всех на всех".

«Азербайджанская сторона манипулирует списком армянских пленных и отказывается признавать факт удержания в плену армянских военнослужащих и гражданских лиц. Более того, официальный Баку против некоторых военнопленных фабрикует уголовные дела по вымышленным обвинениям.

Подобное поведение Азербайджана не только противоречит нормам международного гуманитарного права, но также является непосредственным нарушением положения трехстороннего заявления, тем самым ставя под вопрос реализацию ее положений в целом. (Президент Азербайджана заявил ранее, что Баку передал Еревану всех военнопленных, а "остающиеся сейчас – это диверсанты").

Скорейшее и безопасное возвращение всех военнопленных является приоритетом. В данном вопросе мы высоко ценим усилия Российской Федерации как ответственного и беспристрастного посредника в вопросе полноценного выполнения договоренности о возвращении военнопленных. Благодаря совместным усилиям стало возможным возвращение на родину части армянских пленных. Дальнейшее затягивание решения данного гуманитарного вопроса, конечно, не только усугубляет боль армянского общества, но представляет собой прямой вызов как Российской Федерации, в качестве гаранта выполнения трехстороннего заявления от 9 ноября, так и международному сообществу в целом», - сказал Ара Айвазян.