Армен Саркисян и АрманТатоян обсудили вопросы, связанные с возвращением пленных

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с Защитником прав человека РА Арманом Татояном.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

Защитник прав человека проинформировал Президента о работе, проделанной сотрудниками Защитника прав человека за последние месяцы. В частности, он представил проблемы, зафиксированные во время периодических визитов омбудсмена и сотрудников аппарата ЗПЧ в приграничные районы республики, отметив, что власти Азербайджана постоянно и последовательно проводят запланированные действия, нарушающие международно признанные права жителей приграничных районов Армении.

Защитник прав человека также представил наблюдения за процессом, связанным с государственной границей Республики Армения, заявив, что Защитник прав человека уже обращался в соответствующие международные инстанции в связи с процессом, сопровождающимся грубыми нарушениями прав человека.

Президент республики и Защитник прав человека уделили особое внимание проводимой работе по возвращению армянских военнопленных и мирных жителей, удерживаемых на азербайджанской стороне. АрманТатоян подробно проинформировал президента о работе Офиса Защитника прав человека, отметив, что они сотрудничают со всеми задействованными структурами, а также с международными организациями.

Достигнута договоренность о том, что аппараты президента республики и защитника прав человека будут работать совместно с целью возвращения пленных и чтобы поднимать на международной арене отмеченные проблемы и озабоченности армянской стороны.

В этом контексте Армен Саркисян отметил важность работы, проделанной сотрудниками Защитника прав человека, их профессиональныймониторинг и деятельность по установлению фактов.