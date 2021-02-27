Премьер-министр Пашинян почтил память жертв Сумгаитского преступления

По случаю 33-й годовщины погромов армян, осуществленных в Сумгаите 27-29 февраля 1988 года, премьер-министр Никол Пашинян вместе со спикером Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном, вице-премьером Тиграном Авиняном и другими высокопоставленными лицами посетили Цицернакаберд - Мемориал памяти погибших.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Республики Армения.

Премьер-министр возложил венок и цветы к памятникам памяти погибших.