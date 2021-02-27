Премьер-министр Пашинян почтил память жертв Сумгаитского преступления
11:42, 27 Февраль, 2021
По случаю 33-й годовщины погромов армян, осуществленных в Сумгаите 27-29 февраля 1988 года, премьер-министр Никол Пашинян вместе со спикером Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном, вице-премьером Тиграном Авиняном и другими высокопоставленными лицами посетили Цицернакаберд - Мемориал памяти погибших.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Республики Армения.
Премьер-министр возложил венок и цветы к памятникам памяти погибших.
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