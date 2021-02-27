Время в Ереване: 11:07:36,   27 Февраль

Премьер-министр Пашинян почтил память жертв Сумгаитского преступления

Премьер-министр Пашинян почтил память жертв Сумгаитского преступления

По случаю 33-й годовщины погромов армян, осуществленных в Сумгаите 27-29 февраля 1988 года, премьер-министр Никол Пашинян вместе со спикером Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном, вице-премьером Тиграном Авиняном и другими высокопоставленными лицами посетили Цицернакаберд - Мемориал памяти погибших.

Об этом Арменпресс сообщили  в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата премьер-министра Республики Армения.

Премьер-министр возложил венок и  цветы к памятникам памяти погибших.

Фото: Геворга Перкуперкяна


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации