Президент Арцаха в Ереване провел встречу с группой жителей Гадрутского района

В Постоянном представительстве Республики Арца в Ереване президент Республики Арцах Араик Арутюнян 26 февраля встретился с группой жителей Гадрутского района.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены существующие социальные проблемы перемещенного населения региона, программы государственной и благотворительной помощи, направленные на их решение. Глава государства подчеркнул, что правительство Арцаха приложит все усилия для решения вопросов в разумные сроки.

Во встрече приняли участие секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян и постоянный представитель Республики Арцах в Республике Армения Сергей Казарян.