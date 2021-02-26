Президент Армении принял экс-главу МИД Франции Бернара Кушнера

Президент Армении Армен Саркисян 26 февраля принял делегацию во главе соучредителя организации «Врачи без границ», бывшего министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера. На встрече присутствовал также посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Кушнер посетил Армению по приглашению гуманитарной инициативы «Аврора» и побывал также в Арцахе.

Приветствуя гостей, президент Саркисян поблагодарил их за посещение Армении и Арцаха в эти тяжелые дни и за то, что они были рядом с армянским народом. «Верный друзей познается в трудные времена», - сказал он, подчеркнув, что армянский народ ценит поддержку дружественной Франции.

Бернар Кушнер проинформировал президента о своем визите в Арцах, о своих впечатлениях, а также о своем намерении поддержать реализуемые гуманитарные проекты.