Президент не возвращал с возражениями предложение об увольнении начальника ГШ ВС
17:44, 26 Февраль, 2021
Аппарат президента Республики Армения опровергает распространенную информацию о том, что президент Республики Армения Армен Саркисян предложение об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна вернул с возражениями премьер-министру Республики Армения. Об этом в беседе с Арменпресс отметила помощник президента Армении Асмик Петросян.
«Информация не соответствует действительности», - сказала она.
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