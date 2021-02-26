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Президент не возвращал с возражениями предложение об увольнении начальника ГШ ВС

Президент не возвращал с возражениями предложение об увольнении начальника ГШ ВС

Аппарат президента Республики Армения опровергает распространенную информацию о том, что президент Республики Армения Армен Саркисян предложение об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна вернул с возражениями премьер-министру Республики Армения. Об этом в беседе с Арменпресс отметила помощник президента Армении Асмик Петросян. 

«Информация не соответствует действительности», - сказала она.


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