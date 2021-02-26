Валентина Матвиенко и Арарат Мирзоян обсудили последние события в Армении
Состоялся телефонный разговор председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко и председателя Национального Собрания Республики Армения Арарата Мирзояна. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт СФ ФС РФ, беседа прошла по инициативе армянской стороны.
Собеседники обсудили последние события в Ереване. Председатель СФ отметила, что в России рассматривают происходящие события как внутренние и рассчитывают на урегулирование ситуации исключительно в мирном русле.
Арарат Мирзоян обратился с просьбой «во имя соблюдения общечеловеческих ценностей и принципов гуманизма» оказать содействие по скорейшему возвращению на родину нескольких задержанных во время нагорно-карабахского конфликта армянских женщин.
Со своей стороны председатель Совета Федерации выразила готовность по парламентской линии содействовать решению этой гуманитарной проблемы.
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