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Президент Армении по-отдельности встретился с Лилит Макунц, Эдмоном Марукяном и Арманом Абовяном

Президент Армении по-отдельности встретился с Лилит Макунц, Эдмоном Марукяном и Арманом Абовяном

В рамках инициированных им обсуждений Президент Республики Армения Армен Саркисян по-отдельности встретился с руководителем парламентской фракции “Мой шаг” Лилит Макунц, руководителем фракции “Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном и секретарем фракции “Процветающая Армения” Арманом Абовяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента.

В ходе встреч стороны обменялись мнениями о кризисной ситуации в стране. Обсуждались вопросы, связанные с разрядкой напряженности и поиском мирного решения ситуации.

Представители парламентских сил представили Президенту республики свои подходы и взгляды.


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