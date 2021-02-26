Президент Армении по-отдельности встретился с Лилит Макунц, Эдмоном Марукяном и Арманом Абовяном
В рамках инициированных им обсуждений Президент Республики Армения Армен Саркисян по-отдельности встретился с руководителем парламентской фракции “Мой шаг” Лилит Макунц, руководителем фракции “Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном и секретарем фракции “Процветающая Армения” Арманом Абовяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента.
В ходе встреч стороны обменялись мнениями о кризисной ситуации в стране. Обсуждались вопросы, связанные с разрядкой напряженности и поиском мирного решения ситуации.
Представители парламентских сил представили Президенту республики свои подходы и взгляды.
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