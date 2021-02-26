Содокладчики ПАСЕ сочли заявление Генштаба ВС Армении неприемлемым

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Армении Бориана Аберг (Швеция) и Киммо Килюнен (Финляндия) выразили обеспокоенность в связи с событиями в Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе ПАСЕ.

“Мы крайне обеспокоены последними событиями в Армении. В частности, заявление Генштаба Вооруженных сил, сделанное вчера, с требованием отставки демократически избранного правительства, мы считаем недопустимым. Мы призываем все политические силы, государственных деятелей соблюдать демократические принципы и Конституцию Армении, немедленно предпринять все необходимые шаги для стабилизации ситуации”, - заявили они.

По словам содокладчиков, Армения переживает очень сложный этап своей истории. Для разрешения политического кризиса, с которым столкнулась страна, необходимы спокойствие, сдержанность, мудрость и непоколебимая поддержка всех заинтересованных сторон.

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении распространил заявление, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба. В связи со сложившейся ситуацией Вооруженные силы Республики Армения потребовали отставки премьер-министра и всего правительства. На что премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире в социальной сети Facebook ответил, что он решил освободить от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна и подготовил соответствующие документы. Никол Пашинян созвал своих сторонников на митинг на площади Республики, после которого последовал марш. В то же время на площади Свободы проходил митинг оппозиции, на котором они решили на проспекте Баграмяна устроить баррикады и оставаться там.