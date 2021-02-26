Арарат Мирзоян встретился с президентом Армении

Председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с Президентом республики Арменом Саркисяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Стороны обсудили роль Парламента и Президента в деле разрядки внутриполитической ситуации.