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Арарат Мирзоян встретился с президентом Армении

Арарат Мирзоян встретился с президентом Армении

Председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с Президентом республики Арменом Саркисяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Стороны обсудили роль Парламента и Президента в деле разрядки внутриполитической ситуации.


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