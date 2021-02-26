Ованнес Вирабян назначен послом Республики Армения в Аргентине

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Ованнеса Вирабяна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Аргентинской Республике. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции,

назначить Ованнеса Вирабяна чрезвычайным и полномочным Послом Республики Армения в Аргентинской Республике (резиденция в Буэнос-Айресе)”, - говорится в указе Президента.

Другим указом президента Эстера Мкртумян отозвана с должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в Аргентинской Республике, в Восточной Республике Уругвай, в Республике Чили, Республике Перу и в Республике Парагвай.