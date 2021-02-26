Замминистра ИД Армении провел ряд встреч с высокопоставленными чиновниками Иракского Курдистана

Заместитель министра иностранных дел Армении Артак Апитонян, находящийся с визитом в Республике Ирак, провел ряд встреч с высокопоставленными должностными лицами Иракского Курдистана.

Как передает «Арменпресс», МИД Армении сообщил, что 24 февраля Артак Апитонян встретился с председателем Демократической партии Курдистана Масудом Барзани. В ходе встречи стороны подчеркнули крепкие исторические связи и взаимное расположение армянского и курдского народов. Масуд Барзани высоко оценил вклад армянской общины Иракского Курдистана в политическую, социальную и культурную жизнь автономии. Заместитель министра иностранных дел Апитонян подтвердил готовность Армении к углублению многопрофильного сотрудничества с Иракским Курдистаном во благо двух дружественных народов. Собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов региональной и международной повестки дня.

В тот же день заместитель министра иностранных дел Армении встретился с Президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани. Президент Иракского Курдистана, поздравив с официальным открытием Генерального консульства Республики Армения в Эрбиле, выразил уверенность, что дипломатическая миссия Республики Армения внесет большой вклад в повышение уровня политического диалога. Обе стороны подчеркнули необходимость углубления экономических и торговых связей, особенно в сферах туризма и энергетики, а также в области альтернативной энергетики.

25 февраля Артак Апитонян встретился с премьер-министром Иракского Курдистана Масруром Барзани. В ходе встречи собеседники подробно остановились на динамичной повестке сотрудничества между Арменией и Иракским Курдистаном, подчеркнув необходимость дальнейшего укрепления экономических связей и торговли. В качестве перспективных направлений сотрудничества были выделены сферы туризма, энергетики, образования и науки, информационных технологий. Обе стороны договорились ускорить возобновление регулярных рейсов Ереван-Эрбиль, что внесет большой вклад в межкультурный обмен между двумя народами и укрепит деловые связи. Стороны также обменялись мнениями о проведении совместных бизнес-форумов.

В рамках визита заместитель министра иностранных дел Армении Артак Апитонян встретился также с заместителем премьер-министра Иракского Курдистана Кубатом Талабани. Среди ряда вопросов, представляющих взаимный интерес, обсуждались также возможности сотрудничества в сфере инновационного образования.

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел встретилась и с вице-спикером Парламента Иракского Курдистана Хемином Хаврами. На встрече присутствовали представители различных национально-религиозных меньшинств и фракций Парламента ИК. Стороны обсудили широкий круг шагов, направленных на укрепление межпарламентских связей, в том числе и в рамках армяно-иракской межпарламентской группы дружбы. Во встрече принял участие находящийся с визитом в Эрбиле депутат НС Армении Рустам Бакоян.