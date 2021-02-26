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Армен Саркисян намерен встретиться с Оником Гаспаряном

Армен Саркисян намерен встретиться с Оником Гаспаряном

Президент Армении Армен Саркисян намерен встретиться с начальником Генерального штаба ВС Республики Армения Оником Гаспаряном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по  связям с общественностью Аппарата Президента Армении.

“Как мы уже сообщали, с целью снижения напряженности в стране и поиска путей мирного разрешения ситуации президент Саркисян проведет ряд обсуждений”, - говорится в сообщении Аппарата Президента Армении.


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