Армен Саркисян намерен встретиться с Оником Гаспаряном
12:23, 26 Февраль, 2021
Президент Армении Армен Саркисян намерен встретиться с начальником Генерального штаба ВС Республики Армения Оником Гаспаряном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента Армении.
“Как мы уже сообщали, с целью снижения напряженности в стране и поиска путей мирного разрешения ситуации президент Саркисян проведет ряд обсуждений”, - говорится в сообщении Аппарата Президента Армении.
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