Парламент Нидерландов принял проармянские резолюции: очередь признания Геноцида за правительством

Парламент Нидерландов 25 февраля принял две проармянские резолюции: резолюцию депутата от фракции Христианского союза Джоэла Фордевинда, которая требует от правительства Нидерландов признать Геноцид армян и резолюция Мартина Ван Хелферта о необходимости возвращения азербайджанцами армянских пленных. Об этом «Арменпресс» сообщил председатель Федерации армянских организаций Голландии Мато Ахвердян, подчеркнув, что армяне Голландии приветствуют принятие Парламентом Нидерландов двух резолюций и выражают им свою благодарность за такую определенную позицию. "Резолюции были приняты подавляющим большинством голосов. Против резолюции голосовала лишь протурецкая фракция (3 депутата).

Джоэл Фордевинд потребовал, чтобы правительство сообщило, каким образом оно применит положения резолюции, принятой большинством”, - отметил Ахвердян.

В резолюции депутата Джоэла Фордевинда содержится четкий призыв к правительству признать Геноцид армян.

“Широкая поддержка депутатами этих резолюций показывает, что в Парламенте Нидерландов уже долгое время царило недовольство отношением двух предыдущих правительств к вопросу Геноцида армян.

Федерация армянских организаций Нидерландов (FAON), Комиссия 24 апреля и все армяне Нидерландов благодарны Джоэлу Фордевинду и многим другим членам парламента, которые в течение многих лет не щадили усилий для признания Геноцида армян. Многие из них посещая памятные мероприятия, посвященные жертвам Геноцида армян, проявляли преданность и поддерживали нас, как например, поминальный концерт, посвященный 100-летию Геноцида армян в Гааге. FAON благодарит всех, кто поддерживал нас на протяжении многих лет. FAON благодарит и членов Комитета 24 апреля. Смысл резолюции Фордевинда и других состоит в том, что об этом нужно говорить определенно, чтобы в будущем, можно было бы найти решение старых проблем.

FAON, с учетом нынешней ситуации, эту мысль считает очень важной, поскольку во время войны в Нагорном Карабахе “Genocide Watch” предупреждал о новом геноциде, а после войны и Турция, и Азербайджан в отношении Армении заняли агрессивную позицию и выражает надежду, что правительство не проигнорирует это очень четкое заявление парламента и реализует его.

Парламент, еще в 2004 г. единогласно приняв резолюцию Рауфута, он признал Геноцид армян. В резолюции, обращенной к правительству, говорилось: “При двустороннем диалоге с Турцией или при общениях в рамках Европейского Союза правительство должно четко и постоянно обсуждать вопрос признания Геноцида армян”. Позже, и в 2015, 2018 годах, Парламент определенно признавал Геноцид армян.

Новой резолюцией парламент заявляет, что отныне он не может соглашаться с существующим отношением правительства к этому вопросу.

“Во время Геноцида армян жертвами массовых погромов были и другие христианские меньшинства, такие как ассирийцы, арамейцы и понтийские греки. Им тоже тяжело, что правительство Нидерландов не признает геноцид в полной мере”, - отмечают в Федерации армянских организаций Голландии.