Сусанна Габоян - победительница женского чемпионата Армении по шахматам

Победительницей 76-го женского чемпионата Армении по шахматам стала Сусанна Габоян.

Как передает «Арменпресс», на чемпионате, проходящем в Доме шахмат имени Тиграна Петросяна. Габоян, набрав 6,5 очков из 9 возможных, стала чемпионкой Армении 2021 года. На втором месте Мариам Мкртчян с 6 очками, тройку замыкает Мария Геворгян.

Мужской турнир пока продолжается. С 7,5 очками лидирует Ованнес Габузян, за ним следуют Арман Пашикян (6,5 очков) и Самвел Тер-Саакян (6 очков). До завершения 81-го мужского чемпионата осталось два тура.