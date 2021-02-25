На первом месте должны быть высшие интересы Армении: Арам Первый

Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый выразил обеспокоенность происходящими в Армении событиями. Как сообщает Арменпресс, об этом Арам Первый написал на своей странице в Facebook.

«Старые и новые бури нашей истории, наши старые и новые враги не смогли разрушить наш Дом, Армению. Мы не должны его разрушать. Мы несем ответственность перед нашими святыми, мучениками и своей историей.

На первом месте должны быть высшие интересы Армении. Таким должен быть подход всех нас сегодня и во веки веков», - написал Арам Первый.