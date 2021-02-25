Ответ аппарата президента на запросы об увольнении Оника Гаспаряна

Аппарат президента отмечает, что получил предложение премьер-министра Армении об освобождении Оника Гаспаряна с должности начальника Генерального штаба ВС Армении после заявления Генштаба.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, отмечается, что согласно Конституции, у президента есть трехдневный срок для принятия решения. В связи с необходимостью обеспечения нормального функционирования государственных органов у президента до сих пор не было принципиальных возражений против назначения или увольнения должностных лиц.

«Однако в условиях военного положения и нынешнего кризиса, после упомянутого заявления, увольнение начальника Генштаба ВС не является очередной кадровой перестановкой, учитывая, что согласно Конституции Армении,Вооруженные силы Республики Армения обеспечивают защиту, безопасность, территориальную целостность и неприкосновенность границ Республики Армения», - говорится в разъяснении.

В аппарате президента также сообщают, что в сложившейся ситуации никто не должен пытаться вовлекать президента в политический процесс. Какие-либо попытки давления на президента недопустимы.

«Президент республики не поддерживает ни одну политическую силу, никогда не поддерживал и не будет поддерживать. Осуществляя свои функции, президент руководствуется исключительно интересами государства и народа.

Президент Саркисян придает важность поддержанию в стране атмосферы стабильности и терпимости. Он будет продолжать делать все в этом направлении, будучи убежденным, что проблемы должны решаться путем диалога, а не путем конфронтации», - говорится в заявлении.

Отмечается, что президент считает ослабление существующей напряженности в стране и разрешение ситуации приоритетной задачей на данный момент, и все его действия направлены на это.