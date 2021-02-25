Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
20:17, 25 Февраль, 2021
Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, главы двух государств обсудили сложившуюся в Армении внутриполитическую ситуацию.
Президент Путин выразил поддержку законным властям Армении и выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации.
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