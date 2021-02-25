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Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, главы двух государств обсудили сложившуюся в Армении внутриполитическую ситуацию.

Президент Путин выразил поддержку законным властям Армении и выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации.


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