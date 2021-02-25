Министры обороны Армении и РФ обсудили ситуацию в стране

По инициативе российской стороны 25 февраля министр обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации, генералом армии Сергеем Шойгу.

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью министерства обороны Армении, главы оборонных ведомств двух стратегических союзников обсудили сложившуюся в Армении ситуацию.

В ходе телефонного разговора была затронута миссия российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.