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Министры обороны Армении и РФ обсудили ситуацию в стране

Министры обороны Армении и РФ обсудили ситуацию в стране

По инициативе российской стороны 25 февраля министр обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации, генералом армии Сергеем Шойгу.

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью министерства обороны Армении, главы оборонных ведомств двух стратегических союзников обсудили сложившуюся в Армении ситуацию. 

В ходе телефонного разговора была затронута миссия российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.


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