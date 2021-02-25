ВС Армении полностью охраняют границы и обеспечивают безопасность Родины

Вооруженные силы Республики Армения полностью охраняют границы и обеспечивают безопасность Родины. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении министерства обороны Армении.

«Армия является аполитичной структурой, любые попытки вовлечь Вооруженные силы в какой-либо политический процесс недопустимы. Любая такая попытка угрожает стабильности и безопасности Республики Армения. Минобороны Армении должным образом отреагирует на подобные действия», - говорится в заявлении.