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ВС Армении полностью охраняют границы и обеспечивают безопасность Родины

ВС Армении полностью охраняют границы и обеспечивают безопасность Родины

Вооруженные силы Республики Армения полностью охраняют границы и обеспечивают безопасность Родины. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении министерства обороны Армении.

«Армия является аполитичной структурой, любые попытки вовлечь Вооруженные силы в какой-либо политический процесс недопустимы. Любая такая попытка угрожает стабильности и безопасности Республики Армения. Минобороны Армении должным образом отреагирует на подобные действия», - говорится в заявлении.


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