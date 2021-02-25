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Пашинян пригласил все политические силы на консультации вокруг сложившейся ситуации

Пашинян пригласил все политические силы на консультации вокруг сложившейся ситуации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал все политические силы прекратить все акции, выражения неповиновения и начать консультации по урегулированию ситуации. Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян сказал об этом в своем выступлении во время митинга на площади Республики. 

«Ожидаю, что президент Республики Армения подписывает указ об освобождении от должности начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна или сам Оник Гаспарян объявит о своей отставке. И я начну консультации с политическими силами о том, как разрешить эту ситуацию», - сказал Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что готов к консультациям даже с теми политическими силами, которые высказывают самую резкую критику в адрес правительства. Он добавил, что Армения - демократическая страна, и воля народа должна исполняться. 

«Смена власти должна происходить только путем выборов - внеочередных или очередных, мы решим это вместе. У нас нет врагов в Республике Армения, они все наши братья. Некоторые хотят спровоцировать столкновение, но столкновения не будет. Я люблю людей, собравшихся на той площади, а они, ничего, пусть считают меня предателем», - сказал Пашинян.


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