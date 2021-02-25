Заявление Генштаба ВС никем не было продиктовано, не сделано под давлением: новое заявление Генштаба

ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Генеральный штаб Вооруженных сил РА распространил новое заявление, отметив, что заявление, сделанное утром 25 февраля, не было никем продиктовано и не сделано под чьим-либо давлением.

«Арменпресс» представляет заявление Генштаба, которое опубликовал на своей странице в Facebook начальник управления информации Генштаба Вооруженных сил Самвел Асатрян:

«Заявление, сделанное руководством Генштаба ВС РА утром 25 февраля, не было никем продиктовано и не сделано под чьим-либо давлением. Это четкое убеждение и позиция генералов-офицеров, цель которых одна - служить спасению Родины в этот ответственный момент. Еще раз подтверждаем нашу четкую позицию», - говорится в заявлении.

Утром 25 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил РА выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника Генштаба. В связи со сложившейся ситуацией ВС РА потребовали отставки премьер-министра и правительства РА.

Премьер-министр РА заявил, что считает заявление Генштаба попыткой военного переворота, призвав своих сторонников собраться на площади Республики Еревана.