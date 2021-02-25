ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Оппозиционная инициатива «Движение за спасение Родины» призывает граждан собраться на площади Свободы, чтобы выразить поддержку Вооруженным силам РА. Как сообщает «Арменпресс», в заявлении, распространенном Советом “Движения за спасение Родины", в частности, говорится: «Движение за спасение Родины» приветствует заявление высшего командного состава Вооруженных сил РА, все зафиксированные в нем утверждения, выражает свою поддержку Вооруженным Силам - единственному и бескорыстному гаранту нашей страны».

В заявлении содержится призыв к гражданам собраться на площади Свободы 25 февраля в 15:00, чтобы завершить свержение правительства Никола Пашиняна, проявив при этом сдержанность.

Генеральный штаб Вооруженных сил РА выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба. Генеральный штаб вооруженных сил требует отставки премьер-министра и правительства. Премьер-министр РА Никол Пашинян расценил заявление Генштаба как попытку военного переворота, призвав сторонников правительства выйти на площадь Республики. Позже премьер-министр в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил, что принял решение об увольнении начальника Генштаба РА Оника Гаспаряна. «Я принял решение об освобождении от должности первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных Сил и начальника Генштаба. Я уже подписал бумаги, после чего последовало заявление Генштаба с требованием моей отставки», - сказал Пашинян. Горожане собираются на площади Республики.