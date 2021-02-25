“Движение за спасение Родины” призывает граждан собраться на площади Свободы
ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Оппозиционная инициатива «Движение за спасение Родины» призывает граждан собраться на площади Свободы, чтобы выразить поддержку Вооруженным силам РА. Как сообщает «Арменпресс», в заявлении, распространенном Советом “Движения за спасение Родины", в частности, говорится: «Движение за спасение Родины» приветствует заявление высшего командного состава Вооруженных сил РА, все зафиксированные в нем утверждения, выражает свою поддержку Вооруженным Силам - единственному и бескорыстному гаранту нашей страны».
В заявлении содержится призыв к гражданам собраться на площади Свободы 25 февраля в 15:00, чтобы завершить свержение правительства Никола Пашиняна, проявив при этом сдержанность.
Генеральный штаб Вооруженных сил РА выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба. Генеральный штаб вооруженных сил требует отставки премьер-министра и правительства. Премьер-министр РА Никол Пашинян расценил заявление Генштаба как попытку военного переворота, призвав сторонников правительства выйти на площадь Республики. Позже премьер-министр в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил, что принял решение об увольнении начальника Генштаба РА Оника Гаспаряна. «Я принял решение об освобождении от должности первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных Сил и начальника Генштаба. Я уже подписал бумаги, после чего последовало заявление Генштаба с требованием моей отставки», - сказал Пашинян. Горожане собираются на площади Республики.
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