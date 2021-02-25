Нельзя допускать развития событий, приводящих к напряженности: Арман Татоян

ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Омбудсмен Армении Арман Татоян выступил с заявлением, в котором отметил, что ситуация в стране требует исключительных усилий для обеспечения солидарности и абсолютного уважения прав человека. «Арменпресс» представляет заявление Защитника прав человека:

«Нынешняя ситуация в стране требует от всех нас исключительных усилий для обеспечения солидарности и абсолютного уважения прав человека.

Нельзя допускать развития событий, приводящих к напряженности.

Правительство, и в первую очередь правоохранительные органы, обязаны руководствоваться исключительно принципами верховенства закона и строго обеспечивать защиту прав человека в стране.

В эти ответственные дни нам как никогда необходимы бдительность и солидарность».

Генеральный штаб Вооруженных сил Республики Армения 25 февраля выступил с заявлением, в котором потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна - правительство. Премьер-министр РА заявил, что считает происходящее попыткой военного переворота, призвав своих сторонников собраться на площади Республики Еревана. Премьер-министр РА выступит с речью на площади Республики в 16:00.