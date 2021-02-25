Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении
13:46, 25 Февраль, 2021
В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении - нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе", - добавил он.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, Песков также отметил, что Москва призывает всех к спокойствию - ситуация должна оставаться в конституционном поле.
Сегодня Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Пашинян назвал случившееся попыткой переворота.
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