Премьер-министр РА принял решение освободить от должности начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна

ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян принял решение об освобождении от должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна и подготовил соответствующие документы. Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Армении заявил об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Я принял решение об освобождении от должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и начальника Генерального штаба. Я уже подписал бумаги, после чего последовало заявление Генштаба с требованием моей отставки», - сказал Пашинян. Заявление Генштаба он считает попыткой военного переворота, всех своих сторонников он пригласил на площадь Республики.

«Арменпресс» пытается выяснить в аппарате президента РА позицию Армена Саргсяна по предложению премьер-министра об отставке Оника Гаспаряна.

Генеральный штаб Вооруженных сил РА выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба. В связи со сложившейся ситуацией ВС РА потребовали отставки премьер-министра и правительства РА.