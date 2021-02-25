Время в Ереване: 11:07:36,   25 Февраль

Премьер-министр РА принял решение освободить от должности начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна

Премьер-министр РА принял решение освободить от должности начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна

ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян принял решение об освобождении от должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна и подготовил соответствующие документы. Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Армении заявил об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Я принял решение об освобождении от должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и начальника Генерального штаба. Я уже подписал бумаги, после чего последовало заявление Генштаба с требованием моей отставки», - сказал Пашинян. Заявление Генштаба он считает попыткой военного переворота, всех своих сторонников он пригласил на площадь Республики.

«Арменпресс» пытается выяснить в аппарате президента РА позицию Армена Саргсяна по предложению премьер-министра об отставке Оника Гаспаряна.

Генеральный штаб Вооруженных сил РА выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба. В связи со сложившейся ситуацией ВС РА потребовали отставки премьер-министра и правительства РА.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации