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Араик Арутюнян готов выступить посредником в преодолении политического кризиса в Армении

Араик Арутюнян готов выступить посредником в преодолении политического кризиса в Армении

ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян считает недавние внутриполитические события в Армении чрезвычайно тревожными и призывает все стороны проявить трезвость и здравый смысл. «Арменпресс» представляет заявление президента Республики Арцах:

«Последние внутриполитические события в Республике Армения вызывают большую тревогу. Я призываю все стороны проявить трезвость и здравый смысл, иначе наше поражение будет гораздо более глубоким и фатальным. Довольно крови, которую мы пролили, настало время положить конец кризисам, пройти долгий процесс развития и укрепления.

Находясь в данный момент в Ереване, я готов с честью выполнить свою посредническую миссию в преодолении этого политического кризиса».


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