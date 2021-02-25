Премьер-министр РА считает заявление Генштаба ВС попыткой военного переворота

ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян ответил на заявление Генштаба ВС РА.

«Считаю заявление Генштаба попыткой военного переворота. Я приглашаю всех наших сторонников на Площадь Республики прямо сейчас. В ближайшее время я обращусь к общественности в прямом эфире», - написал премьер-министр Пашинян на своей странице в Facebook, сообщает «Арменпресс».

Генеральный штаб Вооруженных сил РА выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба. Генеральный штаб вооруженных сил требует отставки премьер-министра и правительства.