Генштаб выступил с заявлением, в котором категорически опротестовал увольнение Тирана Хачатряна

ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Генеральный штаб Вооруженных сил РА выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба. «Арменпресс» представляет заявление Генштаба ВС РА, которое опубликовал на своей странице в Facebook начальник информационного отдела Генштаба ВС РА Самвел Асатрян.

"Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении по недальновидным и необоснованным причинам, которыое было осуществлен без учета национальных и государственных интересов Армении, основываясь только на личных и амбициозных чувствах. В таких тяжелых условиях для страны подобное решение является антигосударственным и безответственным шагом.

Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации.

Вооруженные силы РА долгое время терпеливо переносили «атаки», направленные на дискредитацию Вооруженных сил со стороны нынешней власти, но всему есть свои пределы.

Вооруженные Силы РА с честью выполнили свой долг, плечом к плечу боролись вместе со своим народом против врага.

Неэффективное управление нынешней властью и серьезные ошибки во внешней политике поставили страну на грань краха.

В связи со сложившейся ситуацией Вооруженные силы РА требуют отставки премьер-министра РА правительства, одновременно предостерегая воздержаться от применения силы против людей, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах. Армия всегда была с народом, как и народ с армией».

Объявление подписано:

Начальник Генерального штаба ВС РА, генерал-полковник Оник Викторович Гаспарян

Первый заместитель начальника Генштаба ВС РА, генерал-лейтенант Тиран Вазгенович Хачатрян

Заместитель начальника Генерального штаба ВС РА, генерал-лейтенант Степан Робертович Галстян

Начальник оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-лейтенант Карен Андраникович Абрамян

Командующий Объединенной группой войск генерал-лейтенант Тигран Джанибекович Парванян

Начальник Управления Генерального штаба генерал-майор Альберт Размикович Багдасарян

Генерал-майор Темур Норикович Шахназарян, начальник Управления связи ВС РФ

Начальник Государственного управления ракетных войск и артиллерии генерал-майор Армен Самсонович Арутюнян

Начальник Главного управления войск ПВО, генерал-майор Армен Гришаевич Варданян,

Начальник Управления инженерных войск ВС генерал-майор Ишхан Жораевич Матосян

Начальник тыла Вооруженных Сил генерал-майор Ромик Погосович Маргарян

Помощник начальника Генерального штаба ВС РА, генерал-майор Комитас Размикович Мурадян

Начальник Управления морального обеспечения Вооруженных Сил полковник Артур Арисович Погосян

Начальник Управления делами Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Сурен Анатольевич Арутюнян

Начальник авиационного управления, полковник Гагик Алибекович Асланян,

Начальник Военно-медицинского управления Вооруженных Сил полковник Саак Робертович Оганян

Полковник Вардан Васпуракович Ншанян, начальник Главного управления Вооруженных Сил РККП

Начальник Главного управления Генштаба ВС полковник Артур Сергеевич Кумелов

Начальник финансового управления Генерального штаба ВС полковник Вардан Манвелович Саакян

Начальник Управления службы Генерального штаба ВС, полковник Ара Микаэлович Петросян

Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Степан Григорьевич Горгян

Начальник оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Эдвард Эдисонович Асрян

Начальник Управления стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Армен Арустамян

Заместитель начальника Управления обороны ВС РА, полковник Армен Яковлевич Сейранян

Генерал-майор Валерик Ашотович Кочарян, начальник управления боевой подготовки Главного управления подготовки вооруженных сил

Полковник Арам Жораевич Григорян, начальник управления физической культуры и спорта Главного управления подготовки Вооруженных сил

Полковник Грач Людвикович Степанян, заместитель начальника штаба Управления Главного штаба Вооруженных Сил

Полковник Гагик Беникович Гулян, начальник мобилизационного отдела Управления Главного штаба Генштаба Вооруженных Сил

Полковник Левон Мишаевич Давидян, заместитель начальника информационно-аналитического управления Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных Сил

Полковник Артак Сашикович Асатрян, начальник отдела специального назначения и военной разведки Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ

Полковник Артур Александрович Теванян, начальник управления радиоэлектронной и технической разведки Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил.

Начальник службы безопасности Генерального штаба ВС полковник Рустам Ашотович Карапетян

Начальник Службы стандартизации и метрологии Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Георгий Ашотович Варданян

Начальник службы ведения Генерального штаба, главный военный дирижер полковник Армен Константинович Погосян

Начальник военно-географической службы Генерального штаба Вооруженных Сил подполковник Сергей Овсепович Петросян

Командир 1-го армейского корпуса генерал-майор Жирайр Гамлетович Погосян

Командующий 2-м армейским корпусом генерал-майор Араик Робертович Арутюнян

Командир 3-го армейского корпуса генерал-майор Григорий Юрьевич Хачатуров

Командир 4-го армейского корпуса генерал-майор Артак Эмилевич Будагян

Командир 5-го армейского корпуса полковник Смбат Володяевич Григорян