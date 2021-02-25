В Армении подтверждено 282 новых случаев COVID-19, вылечились 467 заболевших

По состоянию на 11:00 24 февраля в Армении подтверждено 282 новых случаев COVID-19, 467 заболевших вылечились, есть 4 летальных исхода. Таким образом, за последние сутки проведено 3 488 тестов, всего проведено 716 682 теста.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 171 227 случаев COVID-19, 162 984 из которых вылечились, есть 3 179 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 255 пациентов.

В предыдущий день зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 809.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.