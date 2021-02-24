Барзани высоко оценил открытие генконсульства Армении в Эрбиле

В цитадели Эрбиля состоялась торжественная церемония открытия Армянского культурного центра, на которой присутствовали заместитель министра иностранных дел Армении Артак Апитонян, министр культуры Иракского Курдистана Мохаммад Саид Али, посол Армении в Ираке Грачья Поладян, генеральный консул Армении в Эрбиле Аршак Манулян. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице генерального консульства Армении в Эрбиле в Facebook.

В этот же день в рамках визита в Республику Ирак заместитель министра иностранных дел Армении Артак Апитонян встретился в Иракском Курдистане с председателем Демократической партии Курдистана Масудом Барзани.

Приветствуя заместителя министра иностранных дел Армении, Масуд Барзани отметил, что армяно-курдские исторические отношения идут из глубины веков и прочная связь является основой дружбы двух народов. Председатель ДПК высоко оценил решение властей Армении открыть генеральное консульство в Эрбиле, подчеркнув, что дипломатическая миссия Армении станет стимулом для развития отношений между двумя дружественными народами.

Выразив благодарность за теплый прием, Апитонян отметил, что армяне, проживающие в Иракском Курдистане, удостоились добрососедского отношения и высокой оценки со стороны местных властей, и сегодня тысячи армян продолжают жить в Иракском Курдистане, внося свой вклад в развитие региона.

Артак Апитонян подчеркнул, что Армения придает важность развитию многопрофильного сотрудничества с Автономией Курдистана. Заместитель министра иностранных дел выразил уверенность, что открытие генерального консульства Республики Армения в Эрбиле внесет большой вклад в дальнейшее укрепление взаимовыгодной повестки дня, подчеркнув необходимость углубления связей в политической, торговой, экономической, культурной, образовательной и гуманитарной сферах.

В ходе встречи собеседники также обменялись мнениями по ряду вопросов региональной и международной повестки дня.