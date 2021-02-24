Президент не подписал изменения в Судебный кодекс и закон об Академии юстиции

Аппарат президента Республики Армения распространил заявление о том, что президент Армен Саркисян не подписал закон “О внесении изменений и дополнений в конституционный закон «Судебный кодекс Республики Армения»” и “О внесении изменения и дополнения в закон Республики Армения об «Академии юстиции»”

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян направил данные законодательные пакеты в Конституционный суд с просьбой установить конституционность данных законов.

Отмечается, что проведенные аппаратом президента Республики исследования экспертных заключений привели к выводу о том, что законы проблематичны с конституционной точки зрения.